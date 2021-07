TP.HCM phải làm gì để không tái diễn cảnh ‘chốt kiểm soát đông kín người’?

* Thưa ông, hình ảnh ùn ứ rất đông người và phương tiện tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp) khiến rất nhiều người lo lắng về việc không đảm bảo giãn cách, có thể tạo thêm nguy cơ lây lan dịch nếu trong số đó có trường hợp là F0 chưa được tầm soát. Vì sao lại có tình trạng đó?

Đặc biệt trong đó, yêu cầu giãn cách, đảm bảo khuyến cáo 5K. Với việc đi lại, yêu cầu giãn cách, tuân thủ 5K là bắt buộc, cũng phải thực hiện nghiêm, triệt để trên toàn địa bàn. Tinh thần của Chỉ thị 16 cũng đã thể hiện rõ, chỉ cho phép ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết, có lý do chính đáng. Nếu ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị kiểm tra, xử phạt đúng theo quy định về yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Vấn đề giao thông, đi lại, Sở GTVT cũng đã có hướng dẫn rất kỹ, được các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi suốt những ngày qua.

Riêng tại 12 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại cửa ngõ ra vào TP.HCM (12 chốt trên các tuyến đường kết nối 4 tỉnh giáp ranh: Tây Ninh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai), có kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Tuy nhiên, tại các chốt này, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tất cả đều đảm bảo giãn cách, 5K.

Theo ông Trần Quang Lâm, tại 266 chốt kiểm soát việc đi lại theo Chỉ thị 16 của người dân bên trong nội ô TP.HCM, theo quy định của UBND TP.HCM, lưu thông trong nội ô không phải trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Người ra đường có lý do chính đáng lưu thông trong nội ô TP.HCM không cần giấy xét nghiệm âm tính Covid-19.

* Vậy, trong 4 ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16, tình hình đi lại trên địa bàn TP.HCM như thế nào, thưa ông?

Qua giám sát thực tế, và qua đo lường từ hệ thống camera giám sát giao thông lắp đặt trên các tuyến đường, mật độ giao thông trên toàn địa bàn TP.HCM giảm 70 - 80%, có một số khu vực giảm gần như tiệm cận 100%. Đa phần người dân có ý thức chấp hành, ở nhà phòng dịch.

Song, như tôi đã chia sẻ, còn một bộ phận ra đường để đến cơ quan, công ty, xí nghiệp làm việc đảm bảo cho các hoạt động thiết yếu, chuỗi cung ứng hàng hóa. Bộ phận này có giấy xác nhận đi làm của cơ quan, công ty, xí nghiệp, trình cho việc kiểm tra khi lưu thông qua các chốt kiểm soát.

* Không để tái diễn cảnh ùn ứ đông người tại chốt kiểm soát, vậy giải pháp cụ thể là gì?

Thực hiện Chỉ thị 16, lãnh đạo TP.HCM luôn sâu sát tình hình, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết các vấn đề có phát sinh từ thực tiễn. Tình trạng ùn ứ cục bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp), lãnh đạo TP.HCM cũng đã nắm và kịp thời chỉ đạo Sở GTVT phối hợp giải quyết nhanh, tránh tái diễn. Tinh thần chung là phát huy trách nhiệm quản lý, vai trò điều tiết, giải quyết chủ động của quận, huyện và TP.Thủ Đức đối với vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Nhiều giải pháp tiếp tục được tập trung thực hiện. Trong đó, thứ nhất, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp), sẽ tiến hành phân luồng từ xa, bố trí vị trí chốt phù hợp ở các nút giao thông hướng về trục đường này, chủ động giãn cách lưu lượng qua các tuyến đường khác (cũng có chốt kiểm soát) để tránh ùn ứ vào giờ cao điểm. Các chốt trọng điểm trong nội ô TP.HCM ở các quận khác, cũng áp dụng tương tự như vậy.

Thứ hai, theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, các quận, huyện và TP.Thủ Đức tập trung rà soát lại cơ quan, đơn vị nhà nước về quy định cán bộ, viên chức làm việc trong thời gian giãn cách với số lượng chỉ 1/3 so với bình thường. Với cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp trên địa bàn nếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì mới điều tiết cho hoạt động; nếu không đảm bảo an toàn, thì tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 để người lao động hạn chế ra đường đông.