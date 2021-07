TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16: Ngày đầu tuần, ùn ùn người đưa 'giấy thông hành'

Theo ghi nhận, từ 6 giờ đến 7 giờ, lượng xe qua chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, Lê Quang Định, Phan Văn Trị thưa thớt. Đến 7 giờ, dòng xe bắt đầu đông đúc hơn, lực lượng trực chốt gồm: công an, CSGT, thanh niên tình nguyện , bảo vệ dân phố làm việc hết công suất.

Thứ hai, người dân TP.HCM lại ra đường đông đúc Ảnh: Vũ Phượng

Ai ra đường cũng cầm theo tờ "giấy thông hành" trình bày lý do. Một số người không có giấy đã tìm cách chui vào các con hẻm gần đó, thậm chí đi ngược chiều trước mặt lực lượng chức năng để thông chốt.

Một CSGT trực tại chốt Phan Văn Trị hướng vào Q.Gò Vấp nhận xét: "Được 2 ngày cuối tuần tương đối thì sáng nay nhiều người ra đường trở lại. Chốt Gò Vấp vào giờ cao điểm vẫn còn nhiều xe qua lại".

Để tránh ùn tắc, tại chốt Phan Văn Trị hướng Q.Gò Vấp ra Phạm Văn Đồng được dời xuống gần chân cầu Hang Trong. Tuy nhiên, từ 7 giờ sáng, dù 3 cán bộ liên tục kiểm tra nhưng cũng không kịp. Dòng xe mỗi lúc một đông đúc.

Nhiều người chui hẻm để né chốt kiểm soát Ảnh: Vũ Phượng

Lực lượng chức năng TP.HCM làm việc hết công suất, liên tục phải kiểm tra giấy tờ, hỏi lý do người dân ra đường Ảnh: Vũ Phượng

Theo quan sát, tại chốt, CSGT, công an và các lực lượng trực chốt liên tục kiểm tra giấy tờ, những người ra đường không có giấy xác nhận đi lại được cấp nằm trong lĩnh vực thiết yếu được công an giải thích lại về Chỉ thị 16. Những trường hợp đi siêu thị gần đó cũng được linh động giải quyết, không tốn nhiều thời gian.

Hầu như đến hôm nay, ai cũng có "giấy thông hành" Ảnh: Vũ Phượng Dòng phương tiện bắt đầu đông đúc từ 7 giờ sáng bất chấp TP.HCM đang giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 Ảnh: Vũ Phượng "Tôi cần tới công ty làm việc" - người dân vừa trình giấy vừa đưa lý do ra đường Ảnh: Vũ Phượng Ngoài công an còn có nhiều thanh niên tình nguyện hỗ trợ trực chốt Ảnh: Vũ Phượng Đáng buồn là vẫn có những trường hợp tìm cách chui hẻm, đi ngược chiều, leo lề để né chốt Ảnh: Vũ Phượng

Lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp cho biết, từ ngày 11.7, CSGT sẽ tăng cường xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng, ở quận này đi quận khác nói "mua đồ". Bên cạnh đó, CSGT cũng kiểm tra giấy tờ xe khi lưu thông trên đường, nếu phát hiện vi phạm, CSGT sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông kèm theo vi phạm ra đường không lý do.

CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh cũng có đội tuần tra trên đường, kiểm tra ngẫu nhiên việc người dân ra đường và xử phạt nếu phát hiện vi phạm.

Chỉ riêng trong sáng 11.7, ngày thứ ba TP.HCM giãn cách xã hội, CSGT - TT Công an Q.3 đã lập biên bản, xử phạt 20 trường hợp ra đường không lý do, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, ai cũng đồng ý ký biên bản xác nhận lỗi.