Qua các chốt kiểm soát ở TP.HCM cần giấy xét nghiệm âm tính: Thực hư thế nào?

Người đi xe hỏi thêm: "Cái giấy ạ?", CSGT đáp: "Giấy xét nghiệm âm tính hoặc chụp hình lại kết quả đó là được. Kết quả xét nghiệm cũng vậy, nhất là các em giao hàng nè. Các bạn đã test Covid chưa, đã chụp kết quả xét nghiệm chưa? Những giấy đi đường chỉ xác nhận các bạn đang đi làm việc chính đáng thôi chứ không xác nhận bạn đang âm tính, hiểu chưa".

"Không phải ai mặc đồng phục shipper cũng là shipper nên các lực lượng trực chốt thường kiểm tra app và điểm giao nhận", một CSGT thông tin Ảnh: Độc Lập

Cần giấy xét nghiệm ở các cửa ngõ TP.HCM

Trả lời Thanh Niên chiều 11.7, thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, người dân lưu thông qua 12 chốt ở khu vực cửa ngõ TP của Công an TP mới yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

"Phát biểu của tôi trong họp báo tối 10.7 về qua chốt kiểm soát cần có xét nghiệm âm tính, đó là trong lúc đang báo cáo về tình hình 12 chốt ở cửa ngõ, không liên quan các chốt nội đô do quận, huyện quản lý", ông Bình chia sẻ.

Trong buổi họp báo hôm qua, khi trả lời các phóng viên, ông Bình chỉ nhắc đến giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính này trong bối cảnh ở các chốt cửa ngõ của TP.HCM.

Lãnh đạo một số đội CSGT trực chốt ở các quận nội đô như: Bình Thạnh, Gò Vấp, Q.3 cũng cho biết, hiện chưa yêu cầu shipper hay người dân qua chốt phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính. Tại các chốt, CSGT chỉ kiểm tra giấy xác nhận đi lại, lý do ra đường của người dân xem có chính đáng hay chưa.

Riêng với shipper, CSGT sẽ kiểm tra app, điểm giao - nhận hàng nằm trên địa bàn quận mới cho shipper qua chốt. Một số quận thì yêu cầu thêm, shipper phải đang giao thực phẩm hoặc các loại mặt hàng thiết yếu mới được phép qua chốt, các mặt hàng như son phấn, áo quần, đồ dùng không thiết yếu tạm thời không giải quyết trong thời gian này.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 9.7, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết hoặc làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu, trong đó, shipper được phép hoạt động.

Hiện TP có 266 chốt kiểm soát do các quận, huyện quản lý, 12 chốt cửa ngõ TP do Công an TP.HCM quản lý, tại 12 chốt cửa ngõ, CSGT sẽ kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của người dân.