TP.HCM: Q.10 sẽ đưa trí tuệ nhân tạo vào giám sát an ninh trật tự

Sáng 16.7, UBND và Công an Q.10 tổ chức ra mắt Trung tâm Điều hành và quan sát hình ảnh ANTT.

Theo đó, giai đoạn đầu, UBND Q.10 đã lắp đặt 45 camera tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn và tích hợp 345 camera hiện có do công an 15 phường quản lý vào hệ thống chung của Trung tâm Điều hành tại Công an Q.10.