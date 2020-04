TP.HCM: Ra tòa vì đánh người khi bị nhắc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Nhiều vụ xúc phạm, hành hung lực lượng phòng, chống dịch Covid-19… tại các địa phương đã được nhanh chóng khởi tố, truy tố, xét xử... Ngày 10.4, TAND H.Tiên Yên (Quảng Ninh) tuyên phạt Đào Xuân Anh 9 tháng tù (có hành vi vi phạm chiều 4.4); ngày 14.4, TAND H.Yên Phong (Bắc Ninh) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh 1 năm tù (vi phạm chiều 7.4); chiều 15.4, TAND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) tuyên phạt Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù và Kiều Văn Thanh 12 tháng tù (vi phạm vào tối 9.4) về cùng tội “chống người thi hành công vụ”… Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” do đánh nhân viên bảo vệ khu dân cư khi được nhắc phải đeo khẩu trang. Ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đống Đa (TP.Hà Nội) tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Dũng (34 tuổi) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, vì có hành vi tấn công, bóp cổ 1 công an viên trong Tổ công tác làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, khi anh này nhắc nhở Dũng đeo khẩu trang. Ngày 21.4, Cơ quan CSĐT khởi tố "đại gia" Nguyễn Văn Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ, khi ông Hùng hung hăng đánh bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt) khi bảo vệ này yêu cầu ông Hùng đo thân nhiệt phòng dịch Covid-19.