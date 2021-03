TP.HCM ra văn bản khẩn, xem xét xử lý sai phạm trong cách ly của Vietnam Airlines

Đề nghị truy tố bệnh nhân Covid-19 1342, nam tiếp viên hàng không làm lây dịch bệnh

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Y tế xem xét, xử lý sai phạm trong quá trình tổ chức cách ly tại Khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính với người cố ý tiếp xúc với người đang bị cách ly y tế

UBND TP.HCM cũng giao Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh việc ban hành các quy định về vận hành, quản lý và giám sát người cách ly tại các khu cách ly tập trung đảm bảo đúng quy định.

Vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố ngày 3.12.2020, vụ án này liên quan trường hợp lây lan dịch Covid-19 từ bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không.

Đến ngày 11.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam tiếp viên hàng không.

