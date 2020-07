TP.HCM sau khi đấu giá đất Thủ Thiêm sẽ dùng tiền làm gì?

Ông Đinh Văn Hữu, chủ nhà 111 Bà Hom (P.13, Q.6, TP.HCM), đề nghị UBND và Công an có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho ông và những người đi cùng khi lấy lại căn nhà bị chiếm.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an H.Tri Tôn (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ xã Cô Tô, H.Tri Tôn) để xử lý hành vi hành hạ mẹ ruột.