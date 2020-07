TP.HCM: 'Siêu trộm' Đăng Mèo giả nhân viên điện lực, cấp nước trộm gần 5 tỉ đồng

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa bắt được " siêu trộm Trần Văn Dũng (45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), với "thành tích" trộm cắp tài sản gần 5 tỉ đồng.

Theo điều tra từ công an, thời quan qua, trên địa bàn Q.Thủ Đức liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản tại nhà người dân.

Tên trộm mặc đồng phục nhân viên công ty điện lực, công ty cấp nước để tiếp cận nhà người dân . Khi phát hiện chủ nhà sơ hở hoặc không có nhà, tên trộm đột nhập cạy tủ, két sắt lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Công an Q.Thủ Đức đã xác lập chuyên án truy bắt, xác định nghi can, lần theo dấu vết của Trần Văn Dũng (tên gọi khác là Đăng Mèo). Ngày 9.7, các trinh sát Công an Q.Thủ Đức đã theo dõi và bắt được Dũng khi nghi can đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.