TP.HCM: Tạm giữ 2 nghi phạm chuyên 'khoắng' tài sản ở các công trình xây dựng

Trước đó, rạng sáng 28.6, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 ( TP.HCM ) tuần tra trên đường Phạm Ngọc Thạch, phát hiện Lê Hoàng Nữ điều khiển xe máy BS 51T9-7607, chở Nguyễn Tuấn Tú (cùng 30 tuổi, ngụ Q.1), có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.

Ảnh do công an cung cấp

Nghi phạm Tú tại cơ quan công an

Khi đến công trình xây dựng số 86 Phạm Ngọc Thạch (P.6, Q.3), Tú xuống xe, trộm nhiều thanh sắt tại công trình rồi nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát. Ngay lập tức, tổ tuần tra truy đuổi, đến trước số 216 Võ Thị Sáu (P.7, Q.3) thì ép được xe, khống chế 2 nghi phạm, bàn giao cho Công an P.6, Q.3 tiếp tục xử lý.

Ảnh do công an cung cấp

Nghi phạm Nữ tại cơ quan công an

Rạng sáng 28.6, cả 2 tiếp tục trộm 14 thanh sắt tại công trình nói trên thì bị tổ tuần tra phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 6.7, Công an P.6 hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan CSĐT Công an Q.3 tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện Công an Q.3 đã ra quyết định tạm giữ 2 nghi phạm trên để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.