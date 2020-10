TP.HCM: Tạm giữ nghi can tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ

Vào khoảng 13 giờ ngày 30.9, tổ tuần tra Công an Q.9 triển khai rà soát khu vực địa bàn trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

Khi tổ tuần tra đến đường 185 (P.Phước Long B, Q.9) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy mang BS của tỉnh Bình Phước có biểu hiện nghi vấn nên áp sát, chặn xe và kiểm tra hành chính.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong bao màu vàng trên xe có chứa 7 thanh kiếm ống, 11 dao tự chế (mã tấu) và 4 bình xịt hơi cay . Thanh niên này sau đó được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Quang Tr., số vũ khí trên được mua của một người tên C. tại một nhóm trên mạng xã hội . Theo đó, mỗi đơn hàng Tr. giao thành công sẽ nhận được khoảng 50.000 - 80.000 đồng tùy vào khu vực. Thời điểm bị bắt giữ, Tr. vận chuyển số hàng này từ Bình Dương lên TP.HCM sau đó định giao cho khách 2 thanh kiếm ống thì bị phát hiện.