TP.HCM: Thêm Q.6 và Q.12 công bố kiểm soát được dịch Covid-19

Chiều 30.9, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND Q.6 (TP.HCM) cho biết địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19 theo Quyết định 3979 ngày 18.8.2021 của Bộ Y tế trên 2 nhóm chỉ số ca mắc mới và nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm.

Thứ nhất, số ca mắc mới theo tuần trên địa bàn giảm liên tục so với 2 tuần liền kề và giảm hơn 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Thống kê từ 23.9 đến 29.9, quận ghi nhận 1.671 ca dương tính trên hơn 271.000 mẫu (chiếm 0,62%). Tỷ lệ nêu trên giảm so với 2 tuần liền kề trước đó, lần lượt là 5,2% và 32%.

TP.HCM: Thêm 3.304 ca Covid-19 xuất viện, tổng cộng 201.114 bệnh nhân hồi phục

Trong thời gian này, Q.6 không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh vẫn còn xuất hiện rải rác trên địa bàn, chủ yếu phát hiện trong trong hộ gia đình đã cách ly hoặc qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng nên được chủ động giám sát, cách ly kịp thời. Bà Thảo cho biết so với các tuần trước đó, số ca mắc mới đã giảm nhiều; còn so với tuần cao điểm của đợt dịch (từ 23.8 đến 29.8) giảm đến 92%.

Về nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm, số phường có vùng nguy cơ cao giảm dần trong nửa tháng qua. Cụ thể, ngày 16.9, toàn quận có 13/14 phường thuộc nhóm nguy cơ cao, đến ngày 28.9 kéo giảm xuống còn 2 phường, giảm 85% so với ngày 16.9.

Đối chiếu với bộ tiêu chí của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND Q.6 đánh giá địa phương đã đạt các tiêu chí kiểm soát dịch và tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tăng cường các giải pháp tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp vắc xin - 5K; bao phủ vắc xin mũi 1 và mũi 2 theo kế hoạch; quản lý chăm sóc, điều trị cho F0 tại nhà và củng cố năng lực y tế tuyến cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng.

Các chốt kiểm soát, rào chắn khu vực nội đô được tháo gỡ để chuẩn bị bước sang cuộc sống bình thường mới Ngọc Dương

Trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND Q.12 Nguyễn Văn Đức cho biết đến nay quận đã đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định 3979 của Bộ Y tế; đồng thời xây dựng kế hoạch để từng bước mở lại một số hoạt động trên nguyên tắc an toàn đặt lên hàng đầu.

Thống kê từ ngày 27.4 đến ngày 28.9, Q.12 ghi nhận 18.595 ca; trong đó có hơn 4.400 ca đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Toàn quận có 1.016 tổ dân phố, trong đó 61 vùng đỏ (6%), 42 vùng cam (đạt 4,1%), 96 vùng vàng (đạt 9,5%), 163 vùng cận xanh (đạt 16 %), 654 vùng xanh (đạt 64,4%).

Tính đến chiều 30.9, TP.HCM có 3 địa phương được công nhận kiểm soát được dịch Covid-19 gồm Q.7, H.Cần Giờ và H.Củ Chi. Một số quận khác cũng tự đánh giá tình hình dịch bệnh theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế và cơ bản kiểm soát được dịch, bao gồm: Q.1, Q.3, Q.5, Q.6, Q.10, Q.11, Q.12, Phú Nhuận, Tân Bình, TP.Thủ Đức, Nhà Bè…