TP.HCM: Thịt cá, rau xanh... sạch vèo khi vừa lên kệ

Kéo nhau đi... mua thuốc

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào chiều 14.7 tại các nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng thuộc Q.1 và Q.3, TP.HCM nhiều người dân đã đổ xô đến xếp hàng để chờ mua thuốc. Hầu hết khách đến các tiệm thuốc này, ngoài mua thuốc kê đơn theo toa của bệnh viện, còn tìm mua các loại thực phẩm chức năng, thuốc hạ sốt , viên sủi bổ sung Vitamin C...

Tại nhà thuốc L.C (đường Hai Bà Trưng, P.8, Q.3), khi khách hàng đến mua thuốc đều được nhân viên xịt khử khuẩn, yêu cầu xếp hàng, khai báo y tế và giữ khoảng cách an toàn để đợi đến lượt mua thuốc. Do lượng khách khá đông xe cộ, người đứng xếp hàng chờ tràn ra cả lề đường.

Tại nhà thuốc N.T (P.Tân Định, Q.1), ngoài lượng khách đứng xếp hàng chờ bên trong nhà thuốc, còn có khách đến mua thuốc và đậu xe ra cả lề đường. Hai bảo vệ tại đây liên lục dắt xe và xịt khử khuẩn cho khách. Để tránh việc tụ tập đông người, nhân viên yêu cầu khách xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn để chờ đến lượt.

Phía bên trong quầy, gần 10 nhân viên liên tục tư vấn, bán thuốc. Ngoài ra, trước cửa tiệm thuốc này còn kê thêm hai bàn để tư vấn cho khách. Khi khách đến, chỉ cần đứng bên ngoài nói tên thuốc, nhân viên sẽ vào lấy thuốc để mang ra.

Tại cửa hàng N.T, sau một hồi tư vấn cho khách đã vội thông báo: "Từ sáng giờ nhiều người cũng tìm mua viên sủi bổ sung vitamin C về để uống, vì loại sủi này tăng sức đề kháng. Do lượng khách mua nhiều quá, nên giờ đã "cháy hàng" rồi. Mọi người thông cảm mua loại tương tự hoặc đợi đến ngày mai quay lại, may ra có hàng".

Chị T.B.V (nhân viên bán thuốc tại cửa hàng P.C, TP.Thủ Đức) cho biết, từ khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, lượng khách đến cửa hàng chị V. mua thuốc rất đông. "Đa phần khách đều tìm mua các loại thuốc hạ sốt, vitamin, khẩu trang, xịt khử khuẩn... để về phòng hờ trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Có hôm doanh thu gấp đôi ngày thường", chị V. nói.