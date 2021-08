TP.HCM tiếp sức cho người ở lại

Từ cuối tháng 6.2021, TP.Thủ Đức phát động chương trình vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà hằng tháng cho CN, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến nay, các nhà trọ đã giảm tổng cộng hơn 43 tỉ đồng tiền thuê trọ. Ông Tùng cho biết TP sẽ tiếp tục phát động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền nhà trọ đến ngày 30.9 để giúp CN giảm thu nhập bớt khó khăn. Tương tự, lãnh đạo Q.8, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh... cũng cho biết các xã, phường đều tổ chức vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà cho CN, NLĐ, sinh viên gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho hay qua tính toán sơ bộ, TP.HCM có khoảng 1,2 triệu người khó khăn (còn 3 quận chưa báo cáo danh sách về). Nếu TP.HCM hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày và giải quyết trước mắt cho 2 tuần (từ ngày 16 - 31.8) thì mỗi người cần 700.000 đồng, ước tính kinh phí cần khoảng 1.000 tỉ đồng và sẽ tăng thêm khi các quận báo cáo đầy đủ. Tuần trước, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tạm chi 24 tỉ đồng xuống 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức; mỗi đơn vị nhận 1 tỉ đồng (riêng TP.Thủ Đức 3 tỉ đồng) để chăm lo ngay cho những hộ quá khó khăn. “Các địa phương cứ lấy mà chi và không đòi hỏi thủ tục gì hết, thấy người dân gặp khó khăn thì phải chăm lo liền”, bà Châu đề nghị.

Về 1 triệu túi an sinh, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM sẽ làm việc với Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan, có thể là gói bổ sung hoặc là một phần trong gói hỗ trợ lần 3 mà TP sắp triển khai. Bà Châu cho biết sẽ cố gắng để thứ năm tuần này (19.8) có chủ trương, quy định kịp thời gửi về cho các địa phương triển khai. Vừa qua, Thành đoàn TP.HCM ký kết với một số đơn vị hỗ trợ

1 triệu suất ăn (mỗi suất trị giá 25.000 đồng) cung cấp cho các bệnh viện, khu cách ly và người dân khó khăn. Còn Tập đoàn Novaland sẽ triển khai xe “siêu thị 0 đồng” gắn với các địa bàn có dân nhập cư đông; mỗi ngày phát 2.500 suất và làm trong 1 tháng, cứ 2 tuần thì quay lại chỗ cũ.

Cũng liên quan đến việc hỗ trợ người dân, Tổng công ty TNHH MTV cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đề xuất phương án giảm 10% hóa đơn tiền nước trong 3 tháng (tháng 9 - 11.2021 đối với toàn bộ người dân TP, trừ H.Củ Chi do thuộc đơn vị khác cấp nước sinh hoạt). Trước đó, Sawaco đã miễn 100% tiền nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở các khu nhà trọ từ tháng 6 đến hết năm 2021 cũng như các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến . Sawaco cũng đề xuất giãn nợ tiền nước 3 tháng (tháng 7 - 9.2021) đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, chia sẻ mỗi ngày có hàng ngàn người dân đang muốn rời TP vì nhiều lý do như sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Do vậy, TP.HCM phải tổ chức, phối hợp với các tỉnh thành bạn hỗ trợ bà con yên tâm trở về quê với điều kiện đã chuẩn bị như tiêm vắc xin , xét nghiệm, phối hợp đưa đón an toàn, dứt khoát không đưa người nhiễm Covid -19 về để gây thêm khó khăn cho địa phương. Đối với những người đã trả nhà trọ để định về quê tự phát nhưng được vận động ở lại TP, hiện không có chỗ ở thì các quận, huyện và TP.Thủ Đức phải bố trí nơi ở phù hợp.