TP.HCM tiếp tục lùi ngày giải tỏa cư xá Thanh Đa

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP chấp thuận cho Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số trong cư xá Thanh Đa (P.27, Q.Bình Thạnh).

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mốc thời gian hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư dự án trước ngày 31.12.2019 là khó khả thi.

Kết quả kiểm định các chung cư thuộc lô số đều ở nhóm B và C

Đến thời điểm này, Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa đang lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng chưa được cơ quan nhà nước phê duyệt. Nguyên nhân là do trước đây UBND Q.Bình Thạnh thông báo kêu gọi đầu tư theo các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án khác với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Do đó, TP phải điều chỉnh cục bộ để đảm bảo nội dung đồ án quy hoạch chi tiết phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu. Đến ngày 21.10, TP mới có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trước năm 1975 có 22 lô gồm 14 lô chữ và 8 lô số. Năm 2016, Q.Bình Thạnh đã tháo dỡ lô 4 và lô 6 do 2 chung cư này bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống. Đối với 6 chung cư lô số còn lại, kết quả kiểm định cấp B và C đang là nơi sinh sống của 1.200 hộ dân, trong đó sở hữu Nhà nước là 257 hộ dân, sở hữu tư nhân là 943 hộ dân.