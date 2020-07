TP.HCM: Triệt phá trường gà của Khánh 'già', bắt giữ 20 con bạc

Ngày 25.7, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nghi can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Duy Khánh (biệt danh Khánh 'già', 42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu.