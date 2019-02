TP.HCM: Trong 3 năm, Q.1 chỉ có 1 hồ sơ trễ hẹn

Trong năm 2018, UBND Q.1 tiếp nhận 585.336 hồ sơ hành chính. Kết quả đã giải quyết 585.116 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,96% (số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 585.116 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,96%, số hồ sơ giải quyết trễ hạn là 0 hồ sơ, tỷ lệ 0%); số hồ sơ đang giải quyết còn trong hạn là 220 hồ sơ.

Đáng chú ý, ông Dũng cho biết kết quả kiểm soát qua 3 năm từ 2016 đến 2018 chỉ có 1 hồ sơ trễ hạn (năm 2017) tại UBND P.Phạm Ngũ Lão (hồ sơ liên thông khai sinh - đăng ký thường trú - bảo hiểm y tế cho trẻ em).

Nguyên nhân trễ hạn do Công an Q.1 cập nhật sai thông tin của trẻ trong hộ khẩu nên UBND phường phải trả lại cho công an quận điều chỉnh dẫn đến trả kết quả trễ hạn. UBND phường đã thực hiện gửi thư xin lỗi người dân ở trường hợp này.