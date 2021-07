TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu lập thêm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế , từ 19 giờ ngày 28.7 đến 6 giờ sáng nay, hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước; tại TP.HCM có 1.715 ca, Bình Dương 406 ca, Long An 179 ca, Đồng Nai 159 ca, Tây Ninh 139 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 52 ca, Đắk Lắk 37 ca, Vĩnh Long 31 ca, Khánh Hòa và Kiên Giang mỗi tỉnh có 18 ca, Phú Yên và Đồng Tháp mỗi tỉnh có 15 ca, An Giang 10 ca, Hậu Giang 8 ca, Cần Thơ 6 ca, Nghệ An 4 ca, Bình Định 3 ca, Bạc Liêu và Đắk Nông mỗi tỉnh có 2 ca, Lạng Sơn và Hà Nội mỗi tỉnh/thành có 1 ca.