TP.Huế bị ngập trên diện rộng, cảnh báo lũ còn lên trong đêm nay

Bản tin của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, hồi 14 giờ chiều nay 11.10, ghi nhận mực nước sông Hương 3,84m trên báo động 3 là 0,34m; Sông Bồ 4,76m trên báo động 3 là 0,26m. Đến chiều tối, mực nước đã dâng cao thêm gây ngập lũ nghiêm trọng toàn thành phố và dự báo lũ còn dâng cao trong đêm.

Lũ sông Hương vượt báo động 3, Thừa Thiên - Huế khắp nơi mênh mông nước

Hình ảnh ngập lũ tại Huế trong ngày 11.10 ảnh: CTV

Người dân Huế lội trong nước ngập cao để di chuyển trong các phường Thành nội - Huế ảnh: Bùi Ngọc Long

Ngập do mưa lũ ở đường Ngô Đức Kế, Nội thành Huế ảnh: Bùi Ngọc Long

Trước đó, sáng 11.10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (đơn vị quản lý hồ Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương) tiếp tục vận hành điều tiết, theo lệnh vận hành số 238/PCTT ngày 10.10.2020, điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.500-2.500m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành: lúc 8 giờ ngày 11.10 và tăng dần cho đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cảnh ngập lũ được ghi nhận từ camera của Đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế lúc 17 giờ 9 phút 32 giây ngày 11.10

Đến 14 giờ, mực nước hồ Tả Trạch là 41,85m, điều tiết về hạ du với lưu lượng 1.707m3/s (lưu lượng nước về hồ 1.802m3/s). Cùng với đó, thủy điện Bình Điền (nhánh Hữu Trạch, sông Hương) cũng có mực nước là 81,81m (mức nước dâng bình thường là 85m) đã điều tiết về hạ lưu 1.809m3/s (bằng với lưu lượng nước về hồ 1.809m3/s)

Với một lượng lớn nước từ hai hồ thủy lợi Trả Trạch và thủy điện Bình Điền đổ về đã làm cho vùng hạ du sông Hương nước dâng ngập trên diện rộng.

Địa bàn TP.Huế, ngoài một số tuyến đường cao như Lê Lợi, Điện Biên Phủ và các khu vực Trường An, Thủy Xuân, An Tây, An Cựu…hầu hết các phường đều đã ngập lũ, có nhiều vùng thấp trũng như Phú Hiệp, Phú Cát, Xuân Phú, các phường Thành nội đều ngập sâu từ 0,8 đến hơn 1,5m.

Hình ảnh ngập lũ tại P. Hương Văn, TX.Hương Trà trưa 11.10 ảnh: Bùi Ngọc Long

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, tổng lượng mưa từ nay đến hết ngày 13.10 tại Huế khoảng 300-500mm, nên dự báo lũ trên sông Hương sẽ còn dâng cao (cụ thể ở Kim Long sẽ lên 4,0- 4,2m (trên mức báo động 3 là 0,5-0,7m); Phú Ốc lên lại 5,0m (trên mức báo động 3 là 0,5m).

Nước sông Hương tại nhà số 349 Chi Lăng, nhìn sang Cồn Hến (P.Vỹ Dạ, TP.Huế) ảnh: CTV