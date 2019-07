Trại giam Cái Tàu giao khoán đất an ninh chưa đúng quy định

Liên quan Trại giam Cái Tàu khoán hơn 100 ha đất cho nguyên lãnh đạo sản xuất, ngày 26.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Cà Mau có báo cáo kết quả rà soát về quản lý, sử dụng đất được giao cho Trại giam Cái Tàu

Theo đó, Trại giam Cái Tàu (thuộc Bộ Công an, có trụ sở tại xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) được UBND tỉnh Cà Mau giao đất lâm nghiệp để quản lý, sản xuất ở 2 khu vực: khu vực 1 tại xã Tam Giang (H.Năm Căn) và khu vực xã Khánh An (H.U Minh).

Tại xã Tam Giang, năm 2009, UBND tỉnh Cà Mau giao cho Trại giam Cái Tàu 135,23 ha (trong đó đơn vị thực sử dụng 112,3 ha vì đang tranh chấp với dân 22,93 ha - PV). Tại xã Khánh An là 1.429 ha (UBND tỉnh đã thu hồi 77 ha giao cho xã Khánh An - PV). Trong cả 2 khu vực đất được giao đều có thực hiện liên doanh liên kết với tổ chức, cá nhân hoặc giao khoán cho cá nhân quản lý.

Đối với 112,3 ha này, Trại giam Cái Tàu không trực tiếp sử dụng mà giao lại cho ông Nguyễn Thành Nhiệm , nguyên Phó giám thị trại giam này đã nghỉ hưu, nhận khoán nuôi thủy sản (từ ngày 1.1.2015 - 31.12.2019 hết hợp đồng). Hiện tại, nguyên phó giám thị trên không trực tiếp quản lý, sản xuất mà giao cho người cháu tên Chiến trực tiếp sản xuất. Tháng 6.2018, thực hiện chỉ đạo của Cục C10, Trại giam Cái Tàu thực hiện thanh lý hợp đồng giao khoán với ông Nhiệm. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho ông Nhiệm thu hồi vốn đầu tư nên trại giam thống nhất cho ông Nhiệm được sản xuất đến ngày 31.12.2019.

Còn khu đất ở xã Khánh An, Trại giam Cái Tàu hợp đồng liên doanh, liên kết trồng rừng nguyên liệu với 14 tổ chức, cá nhân với diện tích 1.240 ha (hiện đã thanh lý hợp đồng).

Báo cáo cũng nêu theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thì diện tích đất 2 khu vực trên vẫn được quy hoạch là đất an ninh. Đồng thời, Sở NN-PTNT khẳng định việc giao khoán cho tổ chức cá nhân của Trại giam Cái Tàu là chưa đúng quy định về quản lý, sử dụng đất đai đối với đất quốc phòng, an ninh và trách nhiệm này thuộc về ban lãnh đạo Trại giam Cái Tàu. Đồng thời đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Trại giam Cái Tàu khẩn trương thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp, cá nhân.

Như Thanh Niên thông tin, năm 2009, UBND tỉnh Cà Mau giao cho Trại giam Cái Tàu 135,23 ha. Nhưng Trại giam Cái Tàu không trực tiếp sử dụng mà giao lại cho một nguyên phó giám thị trại giam này đã nghỉ hưu nhận khoán nuôi thủy sản. Việc giao khoán diện tích đất trên của Trại giam Cái Tàu được Chi cục Kiểm lâm Cà Mau xác định là chưa đúng theo tinh thần chỉ thị của Tỉnh ủy Cà Mau về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất.