Trạm ô xy lưu động miễn phí: Hỗ trợ, đồng hành cùng F0 đến khi khỏi bệnh

Bộ Công an đã tước quân tịch đối với đại tá Phùng Anh Lê , Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.Hà Nội, nguyên Trưởng công an Q.Tây Hồ.