Tranh cãi nảy lửa vụ án 'rượt đuổi tình địch gây chết người'

Khoảng 21 giờ ngày 4.1.2017, biết anh Khoa đang ở trong nhà trọ T.N tại hẻm đường CMT8 (P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) cùng Quỳnh và một người khác nên Vinh “nhỏ” kêu 9 người bạn trong nhóm tập trung tại nhà mình để bàn cách đánh anh Khoa. Tại đây, Trần Thanh Vinh (Vinh “mập”, 19 tuổi) khởi xướng đánh anh Khoa để trả thù cho Vinh “nhỏ” thì tất cả đồng ý.

Tất cả cùng nhau đến đối diện hẻm 71 CMT8 chờ anh Khoa ra đánh. Thấy anh Khoa điều khiển xe máy chở Quỳnh rẽ ra đường CMT8, cả nhóm dùng xe máy đuổi theo. Thấy nhiều người rượt đuổi với tốc độ cao, tiếng pô xe nổ lớn làm anh Khoa hoảng loạn tăng tốc bỏ chạy. Anh Khoa chạy được 457,5 m thì Bùi Thành Đạt (Đạt “xế”, 21 tuổi) đuổi kịp kêu anh Khoa dừng lại.

Nghe kêu, anh Khoa quay đầu nhìn lại thì lạc tay lái, đâm vào 2 cây cắm cờ trên lề đường khiến anh Khoa chết tại chỗ, chị Quỳnh thương tích 85%. Riêng Đức khi chạy đến xe thì Sang đã lấy xe Đức chạy đi nên Đức không tham gia rượt đuổi là ngoài ý muốn.

Ngày 28.2.2017. Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can Vinh “mập”, Đạt “Xế”, Tiền “Beo”, Quốc Khánh, Đạt “Đen” và Đạt “Mão”. Ngày 13.7.2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh thay đổi quyết định khởi tố vụ án thành “giết người” đồng thời chuyển tội danh thành “giết người”. Ngày 24.7.2017, Viện KSND tỉnh Tây Ninh thụ lý vụ án. Ngày 5.9.2017. cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can đối với Vinh “nhỏ”, Sang, Lộc và Đức về tội “giết người”

Sau khi tuyên án sơ thẩm, tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.