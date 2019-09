Tranh chấp 'chuyển nhượng phần vốn góp khu 'đất vàng': Giao dịch chuyển vốn góp vô hiệu

Từ phán quyết trên của tòa, có thể hiểu giao dịch chuyển nhượng vốn góp của 2 công ty nước ngoài là Công ty P&D Korea Co., Ltd (viết tắt P&D) và Lucky Vietnam Construction Co., Ltd (LVC) cho DWS là vô hiệu. Đồng thời, tòa giao quyền cho HDTC tiếp tục quản lý 80% vốn góp của P&D và LVC cho đến khi có người kế thừa, thụ hưởng các phần vốn góp nêu trên theo đúng pháp luật