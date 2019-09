Sắp xét xử phúc thẩm tranh chấp liên doanh khu 'đất vàng' cạnh Phú Mỹ Hưng

Vụ án được xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị đơn và kháng nghị phúc thẩm của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

Theo diễn biến vụ án, năm 2007, Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà (gọi tắt là công ty kinh doanh nhà) và 2 công ty nước ngoài là Công ty P$D Korea Co P&D Korea Co., Ltd (P&D) và Lucky Vietnam Construction Co., Ltd (LVC) ký hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH Quy hoạch và phát triển nhà Việt Nam – Hàn Quốc ( Công ty Housing ) để cùng thực hiện dự án khu nhà thương mại và chung cư The Mark, trên khu “đất vàng” diện tích hơn 29.000m2 tại khu dân cư Tân Mỹ, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú (Q7) với tổng vốn đầu tư 79 triệu USD.