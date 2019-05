Tránh thảm án từ người nghiện 'ngáo đá'

Vụ mới nhất là khuya 2.5, tại Q.Bình Tân (TP.HCM), Trương Tín (29 tuổi) trong lúc phê ma túy “đá” (một loại ma túy tổng hợp) đã ra tay sát hại mẹ, dì và bà ngoại; hai người thân của Tín may mắn thoát chết khi trốn trong tủ quần áo. Sau khi gây án, Tín bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ vào rạng sáng 3.5.

Theo ông Trương Văn H. (62 tuổi), bố của Tín, con trai ông từng bị đưa đi cai nghiện ma túy vào tháng 3.2017, đến tháng 10.2018 thì chấp hành xong. Khi về, Tín đi làm ở các công trình xây dựng, xưởng may và khá thường xuyên về thăm nhà. Còn người dân sống gần nhà Tín cho biết mỗi lần anh ta lên cơn nghiện là cả xóm khiếp sợ , không ai dám lại gần, vì trước đây Tín từng tấn công những người trong gia đình khi “phê” ma túy.

Trước đó, ngày 12.3, công an bắt Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người thân (cha, mẹ và bà nội) ở Hóc Môn cùng 1 người khác ở Long An trước đó 1 ngày. Khi bị bắt giữ, Nam có những biểu hiện tâm lý không bình thường nghi “ngáo đá” khiến công an không thể lấy được ngay lời khai...