Trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid-19 được hỗ trợ 2 triệu đồng

Quyết định vừa được Bộ LĐ-TB-XH công bố chiều nay 9.9.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH các địa phương, tính đến đầu tháng 9, đã có 11.822 TE là F0 và 27.334 TE là F1. Dịch bệnh khiến TE bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng, thậm chí nhiều em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân chăm sóc do cha, mẹ phải điều trị, cách ly hoặc tử vong do nhiễm Covid-19.