Triệt phá 2 ổ mại dâm núp bóng cà phê chòi

Ngày 25.5, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang lấy lời khai của những người liên quan đến hành vi chứa mại dâm và mua bán dâm vừa bị bắt quả tang tại 2 quán cà phê chòi trên địa bàn TP.Đồng Xoài để xử lý theo quy định. Bí ẩn bên trong những ổ mại dâm núp bóng quán cà phê chòi Các chòi lá lụp xụp che kín là nơi các nhân viên thực hiện mua bán dâm Ảnh: Hoàng Giáp

Trước đó, chiều tối ngày 24.5, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài đã triển khai lực lượng bất ngờ ập vào 2 quán cà phê chòi 68 (thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng,TP.Đồng Xoài) do Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) làm chủ và quán cà phê 568 - 668 (thuộc KP.Suối Đá, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) do Trần Văn Đen (36 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ.

Quán cà phê chòi bị bắt quả tang hành vi mua bán dâm Ảnh: Hoàng Giáp

Tại 2 quán cà phê này, Công an TP.Đồng Xoài đã bắt quả tang 4 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Kiểm tra hành chính, nhiều nhân viên tại 2 quán cà phê này cũng không có giấy tờ tùy thân, không khai báo chính quyền địa phương theo quy định.

Các cô gái được mời lên công an làm việc Ảnh: Hoàng Giáp

Phần lớn các cô gái tuổi đời còn khá trẻ Ảnh: Hoàng Giáp

Tại cơ quan công an, 2 chủ quán cà phê cùng các nữ nhân viên đã thừa nhận hành vi chứa mại dâm cũng như mua bán dâm của mình. Theo đó, khi có khách đến quán, tùy theo nhu cầu mua dâm, hay massage, quán sẽ đưa nhân viên đến phục vụ. Mỗi lần massage là 220.000 đồng, bán dâm là 620.000 đồng; trong đó quán lấy 120.000 đồng/lần.

Hiện Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.