Triệt phá điểm phân phối ma túy tại phố núi Pleiku

Sáng 17.6, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệt phá tụ điểm bán ma túy tại tổ 2, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, bắt giữ 2 nghi can bán ma túy cùng 8 “ dân chơi ” đến mua hàng tại đây.

Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm địa bàn, Công an TP.Pleiku phát hiện Khổng Thị Thiên Phương (49 tuổi, trú tổ 2, P.Tây Sơn) và Nguyễn Thị Kiều My (27 tuổi, trú tổ 3, P.Thống Nhất) dùng căn nhà số 132/10 đường Phan Đình Phùng làm nơi tập kết và bán ma túy. Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm địa bàn, Công an TP.Pleiku phát hiện Khổng Thị Thiên Phương (49 tuổi, trú tổ 2, P.Tây Sơn) và Nguyễn Thị Kiều My (27 tuổi, trú tổ 3, P.Thống Nhất) dùng căn nhà số 132/10 đường Phan Đình Phùng làm nơi tập kết và bán ma túy.

Khoảng 22 giờ ngày 16.6, Công an TP.Pleiku bắt quả tang Dương Văn Mạnh (27 tuổi, trú P.Hoa Lư, TP.Pleiku) đang tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ được là 1 gói ma túy đá, Mạnh khai mua của Phương và My với giá 1,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an TP.Pleiku ập vào bắt giữ Phương và My. Khám xét nơi ở của My và Phương, công an phát hiện, thu giữ 1 túi ni lông đựng ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Ảnh: Đức Nhật Nhóm con nghiện mua ma túy của Phương và My tại cơ quan công an