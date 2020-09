Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM

"Người dân là tai mắt, là động lực cho cuộc đấu tranh chống ma túy" Chiều 9.9, TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.HCM trong những năm qua tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Các tổ chức, đường dây, băng nhóm gia tăng hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM. NHẬT LINH Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nhấn mạnh: “Đáng chú ý là thực trạng đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy. Nhất là sử dụng ma túy tổng hợp tại những nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường”. Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định: “Cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị , trong đó có người dân. Người dân sẽ là tai mắt, người dân sẽ là nguồn lực, người dân sẽ là động lực để chúng ta phòng chống và kiểm soát ma túy". Nhật Linh - Phạm Thu Ngân Theo thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, trong 5 năm gần đây, lượng ma túy tổng hợp mà công an TP.HCM thu giữ tăng bình quân hàng năm là 105,75%. Riêng trong năm 2019, số lượng ma túy phát hiện, thu giữ vận chuyển qua địa bàn TP.HCM tăng đột biến với 1.422 tấn ma túy tổng hợp