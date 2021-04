Triệt phá đường dây đánh bạc 500 tỉ đồng

Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an bắt 7 nghi can trong đường dây đánh bạc qua hình thức ghi số đề do Nguyễn Vũ Anh Tuấn cầm đầu.



Công an đọc quyết định tạm giữ một nghi can trong đường dây đánh bạc - ẢNH: THANH TUYỀN ẢNH: THANH TUYỀN Công an đọc quyết định tạm giữ một nghi can trong đường dây đánh bạc