Triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn trên web bong88.com

Ngày 16.6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn thông qua trang web bong88.com tại TP.Hà Nội. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến hơn 1.500 tỉ đồng.