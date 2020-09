Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 3.000 tỉ đồng

Ngày 24.9, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết đã phối hợp công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web bong88.com trên địa bàn TP. Đà Nẵng , tỉnh Gia Lai và một số tỉnh miền Trung.