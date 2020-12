Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu giữ 10 bánh heroin

Theo đó, thực hiện chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy , dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh, vào khoảng 20 giờ ngày 11.12, tại xã Đắk Ru, H.Đắk R’lấp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh; Công an 2 huyện: Đắk R’lấp và Tuy Đức cùng một số đơn vị liên quan bắt giữ Sùng A Di (35 tuổi) và Vàng A Cở (37 tuổi, cùng trú tại H.Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đang tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy