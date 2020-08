Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia rất lớn, bắt 5 nghi phạm

Tối 4.8, đại tá Lê Văn Phương , Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn

Trước đó, lúc 15 giờ cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu thuộc Cụm bản Đensavan (H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đồn Công an cửa khẩu Quốc tế Đensavan (Lào) bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy

5 người Lào bị bắt giữ gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vọng (28 tuổi), Do Sa Ma Vong Say (17 tuổi), Lu Lúc In va Nông Xa (17 tuổi), Phu (35 tuổi), Ka Sỹ Xay Nhạ Vong (20 tuổi). Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật ma túy ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ