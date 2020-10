Triệt phá đường dây mua xe trộm cắp đưa qua Campuchia tiêu thụ

Tối 5.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Trần Văn Hồng (56 tuổi, ngụ Q.3); Đỗ Thanh Bình (65 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM); Nguyễn Hoài Tâm (43 tuổi); Nguyễn Minh Hòa (34 tuổi, em rể Tâm, cùng ngụ H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có