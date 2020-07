Triệt phá nhiều băng nhóm ma túy trang bị súng quân dụng

Ngày 7.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) có báo cáo tình hình hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6.2020).

Theo đó, ngày 20.6, tại TP.HCM, C04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bắt giữ ổ nhóm ma túy do Lê Quang Trường (ngụ Q.10, TP.HCM) cầm đầu, thu giữ 53,3 kg ma túy tổng hợp dạng đá , 18.200 viên ma túy tổng hợp, 1 súng quân dụng CZ75 và 5 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác liên quan.