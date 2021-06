Triệt phá “sàn giao dịch ngoại hối” quy mô nghìn tỉ

Sàn giao dịch này có địa chỉ Hitoption.net và có rất nhiều nhà đầu tư tham gia với số tiền giao dịch rất lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Sàn giao dịch Hitoption tự giới thiệu đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Công an TP.Hải Phòng xác định sàn giao dịch trên do người Việt Nam lập ra, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng CSHS và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 2.6, Ban chuyên án huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức thành 7 tổ công tác phối hợp với Công an TP.Hà Nội, triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.