Triệt phá tụ điểm đánh bạc, tạm giữ 10 nghi can

Sáng 4.9, Công an thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu) bàn giao 10 nghi can bị bắt quả tang về hành vi đánh bài ăn tiền cùng tang vật cho Công an H.Đông Hải để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an TT.Gành Hào, chiều 3.9, nhận được tin tố giác của người dân, lực lượng công an đột kích bắt quả tang 10 nghi can đang đánh bài ăn tiền tại nhà ông Trần Phù (48 tuổi, ở ấp 2, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải). Ngoài các nghi can bị tạm giữ, còn có hàng chục nghi can khác kịp thời tháo chạy tán loạn khi bị lực lượng công an đột kích.

Công an làm việc với một nghi can Ảnh: Quốc Quý

Tại hiện trường, công an phát hiện 2 sòng bạc ở phía trước nhà ông Trần Phù, 1 sòng bạc ở giữa nhà và 1 sòng bạc ở nhà sau. Kiểm tra các sòng bạc, lực lượng công an thu giữ trên 10 triệu đồng, 34 bộ bài Tây, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Ngoài ra, công an còn phát hiện gần 2 bao lớn đựng hàng trăm bộ bài Tây đã qua sử dụng tại nhà ông Trần Phù.

Tang vật bị công an tạm giữ Ảnh: Quốc Quý

Theo công an, tụ điểm đánh bài ăn tiền tại nhà ông Trần Phù được tổ chức chưa lâu nhưng thu hút số người đến tham gia đánh bạc rất đông. Đa số các nghi can đều nghiện cờ bạc và không có việc làm ổn định.

Hiện công an mở rộng điều tra, làm rõ những nghi can đánh bạc có liên quan đã kịp thời bỏ trốn.