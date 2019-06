Triệu tập thêm 5 người liên quan đến vụ gây náo loạn ở biển Hải Tiến

Sáng 27.6, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập thêm 5 người (đều là người của nhà hàng Hưng Thịnh 1, ở khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra, do có liên quan đến các vụ hỗn chiến gây náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến những ngày qua.

Việc triệu tập 5 người này liên quan đến 2 vụ án, xảy ra vào ngày 8.6 và ngày 23.6 tại khu du lịch biển Hải Tiến, khiến người dân địa phương và du khách hoang mang, lo sợ. Hiện danh tính của 5 người này chưa được cơ quan công an cung cấp.

Trước đó, ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt giữ 5 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Các nghi phạm bị khởi tố, bắt giữ là nhóm người kéo đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gổ, đánh nhau, gồm: Trương Phú Huân (37 tuổi), Trương Phú Hoàng (33 tuổi), Trương Quốc Lưu (29 tuổi), Trương Quốc Hùng (22 tuổi) và Bùi Việt Chiến (27 tuổi, đều ngụ tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Việc bắt giữ 5 nghi phạm trên vào chiều 25.6, đã khiến một số người dân quá khích dùng 2 xe điện 4 bánh chắn ngang đường ở khu du lịch biển Hải Tiến để phản đối. Căng thẳng hơn, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày 25.6, có khoảng 30 người là người thân của các nghi phạm đã kéo nhau lên cổng trụ sở Công an huyện Hoằng Hóa, tiếp đó kéo lên cổng Công an tỉnh Thanh Hóa gây sức ép đòi thả người.

Theo nguồn tin, cả 5 nghi phạm đã bị bắt giữ và 5 người vừa bị cơ quan công an triệu tập , đều liên quan đến những vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản gây náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến. Các nhóm khi gây rối thường cầm theo hung khí, có biểu hiện truy sát nhau, liều lĩnh, kể cả khi có mặt của lực lượng công an.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 40 ngày 23.6, một nhóm khoảng 20 người (trong đó có 5 nghi phạm đã bị bắt) cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây sự và đánh nhau với một số người của nhà hàng.

Hai bên đã dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế sắt ném nhau khiến 3 người của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị thương phải nhập viện điều trị. Khi xe cứu thương đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhóm người đến gây rối đã chặn đầu xe cứu thương không cho đi, mặc dù thời điểm đó có lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, đêm 8.6, cũng tại nhà hàng Hưng Thịnh 1, hàng chục thanh niên đã vây ráp khu vực trước cửa nhà hàng và xông vào đánh người, khiến 1 nam thanh niên là người thân của chủ nhà hàng bị thương tích nặng, đang phải điều trị tại Hà Nội.

Song song quá trình điều tra các vụ án, từ ngày 23.6, tổ liên ngành gồm Công an huyện Hoằng Hóa, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã được thành lập và đang túc trực ngày đêm ở khu du lịch biển Hải Tiến, nhằm ngăn chặn tình huống xấu tiếp tục xảy ra

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang chủ trì và phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa để điều tra. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân xảy ra các vụ xô xát, đuổi đánh nhau có thể do mâu thuẫn trong kinh doanh giữa các nhà hàng với nhau.