Một nhà hàng ở khu du lịch biển Hải Tiến bị đập phá, 3 người bị thương

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 23.6, tại Khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra cảnh náo loạn do một nhóm người kéo đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 (tại khu du lịch Hải Tiến) đánh người và chặn xe cứu thương.

Chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1 cho biết, trưa cùng ngày có một người đàn ông (ngụ tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) đến nhà hàng. Sau đó, không hiểu nguyên nhân gì, người đàn ông này đã đánh một người phụ nữ, là người thân của chủ nhà hàng.

Sau khi được can ngăn, người đàn ông này rời đi, nhưng ít phút sau đã quay lại cùng hàng chục người cả nam lẫn nữ, xông vào nhà hàng gây xô xát khiến 2 thanh niên (là nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị thương.

ẢNH PHÚC NGƯ Tuýp sắt của nhóm người gây án ném vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây hư hỏng tài sản

Chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã phải gọi xe cứu thương đưa người đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc với Công an huyện Hoằng Hóa. Khi những người bị thương được đưa lên xe, ngay cả khi có mặt lực lượng công an, nhóm người trên vẫn cầm hung khí tiếp tục chạy tới chặn đầu xe , không cho chở người bị thương đi cấp cứu, kéo dài tới 30 phút.

Mãi đến khi lực lượng công an được tăng cường đông hơn, xe cứu thương mới được giải thoát và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa cấp cứu.

Nhóm người gây án vẫn tiếp tục đi lại trước cửa nhà hàng Hưng Thịnh 1, dùng chai thủy tinh đựng xăng, các vật cứng ném vào nhà hàng, gây hư hỏng nhiều tài sản, mặc dù thời điểm đó lực lượng công an vẫn đang có mặt, khiến Công an huyện Hoằng Hóa phải báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa, xin viện trợ.

Sau khi hàng chục cán bộ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa được điều động đến hiện trường để giữ trật tự, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm người gây án kể trên mới giải tán.

ẢNH PHÚC NGƯ Nhà hàng Hưng Thịnh 1, nơi xảy ra các vụ án

Theo một lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa, vụ án đang được đơn vị này tiến hành điều tra, nhưng đến chiều cùng ngày, vẫn chưa có ai bị bắt giữ. Vị lãnh đạo này nhận định, có thể nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn trong quá trình các nhà hàng kinh doanh , làm ăn tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa cho biết, 3 người bị thương đang được các bác sĩ tại bệnh viện cứu chữa. Qua thăm khám ban đầu, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Trước đó, đêm ngày 8.6, cũng tại nhà hàng Hưng Thịnh 1, hàng chục thanh niên đã vây ráp khu vực trước cửa nhà hàng và xông vào đánh người , khiến 1 nam thanh niên là người thân của nhà hàng bị thương tích nặng, đang phải điều trị tại Hà Nội.

Ngoài gây thương tích, nhóm thanh niên này còn gây hư hỏng nhiều tài sản khác của nhà hàng. Vụ án cũng đang được Công an huyện Hoằng Hóa điều tra.