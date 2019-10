Trộm iPhone 5 cũ trong sân bay, nữ hành khách bị phạt 8,5 triệu đồng

Cảng vụ hàng không miền Nam vừa ra quyết định xử phạt 8,5 triệu đồng với hành khách Nguyễn Cẩm Thy do trộm điện thoại của hành khách khác trong sân bay.

Trước đó, hôm 15.10, một nam hành khách đi chuyến bay VN1381 từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đến TP.HCM đã để quên chiếc điện thoại Iphone 5 màu đen tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu sân bay Liên Khương. Nam hành khách đã trình báo với lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất đã liên hệ với an ninh hàng không sân bay Liên Khương, đề nghị phối hợp, trích xuất camera an ninh để tìm lại chiếc điện thoại cho chủ nhân.

Lực lượng chức năng đã xác nhận hành khách tên Nguyễn Cẩm Thy, là khách đi chuyến bay VJ361 từ Liên Khương đi TP.HCM đã lấy chiếc điện thoại này. Nữ hành khách này thậm chí còn "cẩn thận" tháo sim chiếc điện thoại cũ ra và bỏ vào túi.