Trộm két sắt lấy tiền... bồi thường cho nạn nhân tử vong vì tai nạn

Ngày 18.9, Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Huỳnh Thúc Nguyên (29 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định), nghi can gây ra vụ trộm két sắt tại Công ty may Vinatex Bồng Sơn (ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản