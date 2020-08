Trốn khỏi khu cách ly, bị xử phạt 3,5 triệu đồng

Sáng 18.8, thông tin từ UBND xã Diễn Đoài, H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông N.Q.C (50 tuổi, ngụ xã Diễn Đoài) vì hành vi tự ý rời khỏi khu vực cách ly

Trước đó, ông C. trở về từ Đà Nẵng và bị buộc phải cách ly y tế tập trung tại Trạm y tế xã từ ngày 3.8 để phòng dịch Covid-19 . Tuy nhiên, đến tối 13.8, ông C. tự ý rời khu cách ly để về nhà.

Sau khi phát hiện ông C. bỏ khu cách ly về nhà, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của xã Diễn Đoài đã đến nhà ông C. lập biên bản sự việc và yêu cầu ông C. phải quay lại trạm y tế xã để tiếp tục cách ly.

Ông Nguyễn Thái Tuấn, Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài, cho biết, hiện sức khỏe ông C. vẫn bình thường.

Trước đó, UBND xã Xuân Thành (H.yên Thành, Nghệ An) cũng ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với anh N.C.N. (ngụ xã Xuân Thành) vì anh này có hành vi tự ý bỏ khu cách ly.