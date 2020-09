Trốn nghĩa vụ quân sự, một thanh niên ở Bến Tre bị phạt 9 tháng tù

Theo cáo trạng, trong 2 năm 2019 và 2020, Nguyễn Tường Duy được lệnh gọi nhập ngũ của Ban chỉ huy Quân sự H.Ba Tri. Tuy nhiên, Duy cố tình không về địa phương chấp hành nghĩa vụ quân sự. Duy bị UBND xã An Ngãi Tây 2 lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Do nhận thấy hành vi của Nguyễn Tường Duy có dấu hiệu tội phạm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, UBND xã An Ngãi Tây đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri.