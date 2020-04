Trốn theo đoàn lô tô, làm giả chứng minh nhân dân để trốn truy nã

Ngày 8.4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Oanh (36 tuổi, ngụ P.Phú Tân, TP.Bến Tre), đối tượng truy nã loại nguy hiểm của Công an H.Giồng Trôm về hành vi " Trộm cắp tài sản ".

Theo hồ sơ lưu trữ của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, tháng 5.2019, để có tiền mua ma túy sử dụng, Nguyễn Văn Oanh cùng Thắng chạy xe máy đến địa bàn xã Thuận Điền, H.Giồng Trôm lấy trộm tài sản của một hộ dân.

Ít ngày sau, Oanh bị cơ quan công an tạm giữ. Sợ bị bắt, Oanh bỏ trốn lên TX.Kiến Tường, Long An làm thuê trong một đoàn lô tô. Sau đó Oanh còn làm giả giấy CMND nhằm trốn tránh truy bắt của cơ quan công an.