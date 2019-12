Trốn truy nã, bị bắt ngay trong đêm Noel

Ngày 25.12, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã di lý Nguyễn Thị Bích Chi (25 tuổi, ngụ TT.Phú Mỹ, H.Phú Tân, An Giang), bị án bị truy nã, từ TP.HCM về đến địa phương.

Theo cơ quan công an, sáng 1.3.2018, Nguyễn Thị Bích Chi cùng 3 thanh niên khác bị Công an P.Bình Hưng Hòa A. Q.Tân Bình (TP.HCM) bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn. Qua kiểm tra, công an thu giữ trong phòng 0,4434 gr Methamphetamine và trên 4,5 gr Ketamine

Ngày 10.8.2018, TAND Q.Tân Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chi 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và ủy thác cho TAND H.Phú Tân (An Giang) ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Chi bỏ trốn khỏi địa phương.