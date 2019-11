Trốn truy nã, bị công an tóm gọn khi xuất hiện tại lễ hội vùng biên giới

Ngày 9.11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang ho biết vừa phối hợp Công an TT.Ba Chúc (H.Tri Tôn, An Giang) bắt giữ Đặng Thị Thanh Tuyền (21 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang).