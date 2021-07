Trưa nay ghi nhận thêm 258 ca mắc do lây nhiễm trong nước, TP.HCM có 154 ca

Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa nay có 260 ca mắc Covid-19 mới tại 11 tỉnh/thành, là các bệnh nhân có mã số BN17053 - BN17312.

Trưa 1.7: Thêm 260 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 154 ca

Trong đó, 2 ca nhập cảnh cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang.

258 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số mắc cao nhất ghi nhận tại TP.HCM 154 ca, tỉnh Bình Dương 48 ca, Long An 28 ca, Phú Yên 10 ca, Hưng Yên 5 ca, Bắc Giang 4 ca, Nghệ An 3 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Bình Phước, Đồng Tháp 1 và Bắc Ninh mỗi tỉnh có 1 ca.

207/258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 51 ca đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế 2 ca nhập cảnh ghi nhận trưa nay được cách ly tại tỉnh Kiên Giang là các bệnh nhân có mã số BN17088 và BN17092. Ngày 29.6 , các bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên. Hiện 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Trong số 258 ca ghi nhận trong nước, bệnh nhân có mã số BN17053 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp (nam, 74 tuổi), địa chỉ tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân có mã số BN14437, đã được cách ly từ trước. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4 bệnh nhân có mã số BN17054, BN17089, BN17091, BN17094 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

Trưa 1.7: TP.HCM tiếp tục “dồn dập” với 154 ca Covid-19

3 bệnh nhân có mã số BN17055 - BN17056 và BN17086 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa

28 bệnh nhân có mã số BN17057 - BN17082, BN17099 - BN17100 ghi nhận tại tỉnh Long An. Trong đó, 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 17 ca liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Long An; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền; 4 ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM, đã được cách ly từ trước và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân có mã số BN17087 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước (nam, 40 tuổi), địa chỉ tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

3 bệnh nhân có mã số BN17083 - BN17085 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Hiện, 3 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

5 bệnh nhân có mã số BN17093, BN17095 - BN17098 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

10 bệnh nhân có mã số BN17090, BN17102- BN17110 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Trong đó, 6 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước; 2 ca liên quan đến chợ Màng Màng; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Bệnh nhân có mã số BN17101 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh (nữ, 27 tuổi), địa chỉ tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã được cách ly từ trước. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

48 bệnh nhân có mã số BN17111- BN17158 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Trong đó, 26 ca liên quan đến Công ty tại TP.Thủ Dầu Một, 3 ca liên quan đến Công ty tại TP.Thuận An, 11 ca liên quan đến khu nhà trọ Nhị đồng, 4 ca liên quan đến khu nhà trọ Đức Tân và 4 ca đang điều tra dịch tễ.

154 bệnh nhân có mã số BN17159 - BN17312 ghi nhận tại TP.HCM . Trong đó, 116 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 38 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Trước đó, 6 giờ sáng nay, Bộ Y tế cũng công bố TP.HCM có 158 ca mắc ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa.

Ngày 30.6, đại diện Bộ Y tế đã kiểm tra một số khu cách ly tập trung tại TP.HCM, đề xuất TP.HCM thực hiện các biện pháp hiệu quả phòng lây nhiễm trong khu cách ly tập trung.