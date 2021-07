Trưa nay thêm 330 bệnh nhân Covid-19 tại 15 tỉnh thành, riêng TP.HCM 249 ca

Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ đến 12 giờ 30 trưa nay, có 330 ca mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân có mã số BN18361 - BN18690. Trong đó, 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

329 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại TP.HCM 249 ca; Bình Dương 32 ca; Phú Yên 12 và Đồng Tháp mỗi nơi 12 ca; Nghệ An 7 ca; Lâm Đồng 4 ca; Vĩnh Long 3 ca; Long An và Trà Vinh mỗi tỉnh có 2 ca; 6 tỉnh Khánh Hòa, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Phước, An Giang và Đắc Lắk mỗi tỉnh có 1 ca.

280/329 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, ca cách ly là bệnh nhân có mã số BN18590 (nữ, 72 tuổi), địa chỉ tại H.An Phú, An Giang, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2.7 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện, bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.An Phú (An Giang).

Trong số 329 ca ghi nhận trong nước, bệnh nhân có mã số 18361 ghi nhận tại Khánh Hòa (nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), là F1 của BN14249, đã được cách ly từ trước.

12 bệnh nhân có mã số BN18362, BN18366, BN18382, BN18389 -BN18393 và BN18395 - BN18398 ghi nhận tại Phú Yên, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

2 bệnh nhân có mã số 18363 - BN18364 ghi nhận tại Long An. Trong đó, 1 ca trong khu vực đã được phong tỏa và 1 ca đang điều tra dịch tễ

12 bệnh nhân có mã số BN18365, BN18367 - BN18377 ghi nhận tại Đồng Tháp. Trong đó, 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca có tiền sử đi về từ Bình Dương và 1 ca có tiền sử đi về từ Tiền Giang.

7 bệnh nhân có mã số BN18378 - BN18381, BN18383 - BN18385 ghi nhận tại Nghệ An, là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước.

3 bệnh nhân có mã số BN18386 - BN18388 ghi nhận tại Vĩnh Long. Trong đó, 2 ca có tiền sử đi về từ Đồng Tháp, 1 ca là F1 của BN17948.

Bệnh nhân có mã số BN18394 ghi nhận tại Bạc Liêu (nam, 6 tuổi, địa chỉ tại H.Đông Hải, Bạc Liêu, có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước.

Bệnh nhân có mã số BN18399 ghi nhận tại Bắc Ninh (nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), là F1 của bệnh nhân có mã số BN15475, đã được cách ly từ trước.

Bệnh nhân có mã số BN18400 ghi nhận tại Bình Phước (nam, 39 tuổi, địa chỉ tại H.Lộc Ninh, Bình Phước), có tiền sử đi về chợ Bình Điền (TP.HCM).

32 bệnh nhân có mã số BN18401 - BN18432 ghi nhận tại Bình Dương. Trong đó, 5 ca là các trường hợp F1, 14 ca liên quan đến công ty tại TP.Thủ Dầu Một, 8 liên quan đến công ty tại TX.Bến Cát; 1 ca liên quan đến công ty tại TP.Thuận An và 4 ca đang điều tra dịch tễ.

249 bệnh nhân có mã số BN18433 - BN18582, BN18591 - BN18689 ghi nhận tại TP.HCM . Trong đó, 206 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 43 ca đang điều tra dịch tễ.

4 bệnh nhân có mã số BN18583, BN18586 - BN18588 ghi nhận tại Lâm Đồng, là các trường hợp F1 đã được cách ly.

2 bệnh nhân có mã số BN18584 - BN18585 ghi nhận tạ Trà Vinh, là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Bệnh nhân có mã số BN18589 ghi nhận tại An Giang (nam, 39 tuổi, địa chỉ tại H.An Phú, An Gian, là F1 của bệnh nhân có mã số BN17600, đã được cách ly từ trước.

Bệnh nhân có mã số BN18690 ghi nhận tạ Đắk Lắk (nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại H.Lắk, Đắk Lắk, là F1 của bệnh nhân có mã số BN15921 đã được cách ly.