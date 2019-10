Trực thăng, chó nghiệp vụ sẽ diễn tập cứu nạn quy mô tại Đà Nẵng

Ngày 12.10, Công an TP.Đà Nẵng phát thông cáo báo chí, cho biết cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, sẽ chính thức diễn ra vào sáng 16.10.

Đây là cuộc diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn được Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) và Công an TP.Đà Nẵng chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ nhiều tháng nay.

Phương án có hơn 1.000 người tham gia của nhiều đơn vị, lực lượng như: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Sư đoàn 372, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Quốc phòng; Công an tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế; các cơ quan, sở, ban, ngành của Đà Nẵng như: Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng…

Có gần 100 phương tiện tham gia gồm: xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang, xe chỉ huy, xe cứu thương, tàu chữa cháy, xuồng CNCH, máy bay trực thăng, chó nghiệp vụ và các phương tiện khác…

Phương án được diễn tập tại cụm công trình khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng, Trung tâm thương mại VinCom Ngô Quyền, chung cư cao cấp Azura (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Theo tình huống giả định, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 20.9.2019 xảy ra sự cố tai nạn cháy, nổ tại nhà hàng Han River thuộc tầng 3 của tòa nhà khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng.

Nguyên nhân do khí gas bị rò rỉ từ vị trí khớp nối giữa bếp nấu với đường ống dẫn khí của hệ thống cấp gas trung tâm. Đồng thời tại thời điểm này hệ thống báo rò rỉ khí gas bị lỗi nên không hoạt động để ngắt gas khẩn cấp tại khu bếp nấu tầng 3 và kho gas trung tâm nên khi nhân viên bật bếp để đun nấu đã gây ra nổ khí gas và cháy lớn.

Sự cố nổ, cháy được nhân viên của tòa nhà nhanh chóng báo động và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng thời tiến hành tổ chức sơ tán người bị nạn và sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ban đầu.

Cũng theo tình huống, từ vụ nổ ban đầu đã gây ra các vụ cháy, nổ, sập đổ kiến trúc... của công trình bên cạnh là Trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền và Tòa nhà chung cư cao cấp Azura.

Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm CNCH được tổ chức gồm 2 phần: giới thiệu về cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy, tìm kiếm CNCH bằng hình ảnh; và phần 2 diễn tập thực binh được tổ chức theo 4 giai đoạn.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, việc tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ nêu trên góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác PCCC và CNCH…