Trực thăng ra đảo đưa 2 ngư dân gặp nạn về đất liền chữa trị

Theo đó, ngư dân Nguyễn Tẩn (53 tuổi) trước đó lặn biển ở độ sâu 30 mét với gần một giờ đồng hồ, sau khi lên mặt nước thì biểu hiện đau nhức, bất lực vận động chân phải, đau ngực và khó thở. Ngày 4.3, ngư dân này vào bệnh xá đảo Song Tử Tây do bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải, nguy cơ tắc mạch, hoại tử ruột và chân phải, suy thận tiến triển.

Ngày 6.3, trực thăng EC225 (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đưa hai ngư dân gặp nạn từ đảo Song Tử Tây và đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) về Bệnh viện Quân y 175 để cứu chữa.

Khi ê kíp cấp cứu hàng không tiếp cận thì bệnh nhân này trong tình trạng giảm áp nặng do lặn sâu; tắc mạch chân phải, tắc mạch mạc treo dẫn đến biến chứng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, suy thận cấp…

Còn ngư dân Huỳnh Tấn Vinh (36 tuổi) ngày 5.3 vào bệnh xá đảo An Bang do bị tai nạn ngã đập bụng vào thành tàu từ độ cao 2 mét. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị vỡ thận phải, vỡ gan, chảy máu trong ổ bụng.

Trước đó, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 cử trực thăng EC225 do thiếu tá Đinh Hoàng Long, đại úy Nguyễn Trung Kiên cùng tổ bay cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do thượng úy Lê Văn Hải, trung úy Tạ Văn Bạch cùng ê kíp cấp cứu thực hiện bay cấp cứu ở huyện đảo Trường Sa. Lúc 21 giờ 43 phút ngày 5.3, chuyến bay cất cánh ra đảo. 0 giờ ngày 6.3 ê kíp cấp cứu đã đến các đảo, cấp cứu và đưa 2 bệnh nhân về đất liền an toàn.